Эвакуированы четыре музея в центре Петербурга после сообщений об угрозе

Дорогие посетители! Сегодня, 9 сентября 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме.