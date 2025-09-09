Ричмонд
Эвакуированы четыре музея в центре Петербурга после сообщений об угрозе

В Петербурге росгвардейцы обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, в которые поступили анонимные сообщения об опасных предметах.

Об этом рассказали 9 сентября в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Люди выведены из Государственного Эрмитажа, музея Фаберже, Всероссийского музея А. С. Пушкина на набережной Мойки и мемориального музея-лицея. В первом учреждении прокомментировали случившееся.

Дорогие посетители! Сегодня, 9 сентября 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме.

Пресс-служба Эрмитажа

По действующим билетам гости могут вернуться в музей.