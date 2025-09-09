Мать таксиста, сбившего людей на остановке в Казани: «У него болезнь, он не нарочно»

«Как сошли с автобуса, помню, стояли с внучкой, хотели переходить улицу. Все, потом у меня темнота. В себя пришла уже в больнице, пострадали обе ноги, все в осколках. Внучка сломала копчик, за месяц где-то все прошло. С ногами у меня все хорошо было, нормально бегала еще. Врачи говорят, что ходить буду, но я вот даже не знаю как, тяжело это. Шесть месяцев я просто лежала. Ни Крусев, ни его родственники со мной не связывались, помощь не предлагали», — рассказала она.