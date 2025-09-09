Ричмонд
Был гендиректором компании по добыче соли: чем известен погибший калининградский бизнесмен Алексей Синицын

Очевидцы нашли тело под мостом ночью 7 сентября.

Источник: Клопс.ru

Калининградский бизнесмен Алексей Синицын, тело которого нашли в Гурьевском районе, с октября 2022 года занимал должность генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис». Об этом говорится на платформе Rusprofile.

Предприятие находится в посёлке Нивенское. Учредителями указаны нидерландская Vyrex B.V. и кипрская Openlane LTD. Рудник должен был начать работу в 2021 году, но этому помешали недовольства местных жителей. Компания более 10 лет не приносила выручку, в 2024-м убыток составил 3,45 млрд рублей. Численность сотрудников постепенно сокращается с 114 человек в 2019 году до 27 в 2024-м.

Юридическая активность «К-Поташ Сервис» насчитывает 33 арбитражных дела на 370,6 млн рублей. Большинство споров связаны с неисполнением обязательств и административными правонарушениями.

«Business FM Калининград» пообщался с представителями региональных СМИ и отметил, что Алексей Синицын не появлялся в местном публичном пространстве и не давал интервью, что редкость для руководителей предприятия подобного уровня.

Горно-обогатительный комбинат по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» отметился несколькими скандалами. В 2017 году жители посёлка Нивенское выступили категорически против работы предприятия. Тогда президент РФ Владимир Путин попросил разобраться с жалобами. Власти пообещали решить проблему после заключения Роспотребнадзора. Спустя год редактор газеты «39 регион» Борис Образцов опубликовал статьи, дискредитирующие ООО «К-Поташ Сервис». По версии следствия, он вымогал у руководителя компании миллион рублей, чтобы закрыть эту историю. Однако мужчину осудили на 3,5 года колонии. В сентябре 2025-го обезглавленное тело гендиректора предприятия Алексея Синицына нашли под мостом в посёлке Высокое Гурьевского района. У погибшего остались жена и две дочери. СКР проводит проверку.