Был гендиректором компании по добыче соли: чем известен погибший калининградский бизнесмен Алексей Синицын

Горно-обогатительный комбинат по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» отметился несколькими скандалами. В 2017 году жители посёлка Нивенское выступили категорически против работы предприятия. Тогда президент РФ Владимир Путин попросил разобраться с жалобами. Власти пообещали решить проблему после заключения Роспотребнадзора. Спустя год редактор газеты «39 регион» Борис Образцов опубликовал статьи, дискредитирующие ООО «К-Поташ Сервис». По версии следствия, он вымогал у руководителя компании миллион рублей, чтобы закрыть эту историю. Однако мужчину осудили на 3,5 года колонии. В сентябре 2025-го обезглавленное тело гендиректора предприятия Алексея Синицына нашли под мостом в посёлке Высокое Гурьевского района. У погибшего остались жена и две дочери. СКР проводит проверку.