В приморской школе умер ребенок

«На уроке в школе… наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти», — говорится в сообщении.