В приморской школе умер ребенок

СК возбудил дело после внезапной смерти ученика школы в Приморье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник в приморском селе Чугуевка.

«На уроке в школе… наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти», — говорится в сообщении.