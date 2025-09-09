Ричмонд
Уголовное дело экс-главы ТТУ Самары Михаила Ефремова закрыли

Бывший руководитель Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов больше не находится под уголовным преследованием. Его дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Информацию подтвердил сам Ефремов.

Напомним, Ефремова задержали 7 июня 2024 года. Как сообщал на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн, по версии следствия, в 2023 г. Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов «МАЗ», а затем передал эти машины в сублизинг коммерческому перевозчику ООО «СамараАвтоГаз». Действия Ефремова были квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сам Михаил Ефремов изначально утверждал, что не виновен. Как рассказал он журналисту Волга Ньюс во вторник, 9 сентября, автобусы были сданы в аренду на пять лет без права выкупа. За это время перевозчик должен был уплатить в бюджет ТТУ 132 млн рублей. Как говорит Михаил Ефремов, автобусы в интересах жителей обслуживали самые проблемные муниципальные маршруты.

