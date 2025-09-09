Ричмонд
Пятеро пьяных южан устроили стрельбу на Аллее Поликарпова в Петербурге

Вечером 7 сентября полицейские задержали пятерых предполагаемых участников стрельбы у дома 5 по Аллее Поликарпова, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Двое из них попытались противодействовать правоохранителям.

Источник: Коммерсантъ

Уроженцы одного из южных регионов России возрасте от 47 до 56 лет были доставлены в отдел для разбирательства. Сопротивлявшихся полиции привлекли к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, остальных — по ст. 20.21 КоАП РФ.

Выяснилось, что приезжие, находясь в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, а затем начали стрелять из хулиганских побуждений. При досмотре оружие изъяли. Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту случившегося также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Стрелок задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальных участников пьяной компании доставят в суд для решения вопроса об административном аресте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа подростков в Сертолово повредила остановку и выстрелила в прохожего.