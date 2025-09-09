Его нашли сидящим на стуле в кепке и солнечных очках: Шокирующие заявления мэра молдавского села о сыне, которого нашли задушенным в лесу после возвращения на родину из Лондона

Отец Анатолия Федоруцы, молодого человека, найденного мертвым в лесу в Иванче после его исчезновения из аэропорта 11 августа, говорит, что увиденное на месте происшествия вызывает большие подозрения, и он не верит в версию о самоубийстве. «По словам очевидцев, тело сидело на стуле, в кепке и солнцезащитных очках. Неужели он повесился в очках? Странно…», — заявил убитый горем отец.
«За неделю до возвращения домой он купил мотоцикл. Какой смысл в этой покупке?» — задается вопросом мужчина.
"Я разговаривал с человеком, не хочу называть его имени, который был на месте происшествия, проработавшим в уголовной полиции 18 лет, и он сказал мне, что впервые увидел такую постановку. Он был на месте происшествия, и это дало ему основания подозревать, что там было много всего.
Складной стул, который, увидев, понимаешь, что его кто-то сделал. Чтобы его сделать, нужны инструменты, время, как минимум полдня. Мой сын приехал бы из Англии в Молдову и пошёл бы в лес, чтобы сделать себе стул, чтобы покончить с собой? Это абсурд", — добавил скорбящий отец.
Напомним, 32-летний мужчина пропал без вести после прибытия в Кишинёв рейсом из Лондона. По имеющейся информации, он приземлился в международном аэропорту имени Евгения Доги 11 августа, и сразу пропал.
Позже, 32-летний Анатол Федоруцэ, был, найден мертвым.
Источник: Unimedia.info.
