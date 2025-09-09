Серию краж скота на 3 млн рублей раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли серию краж домашнего скота на сумму более 3 млн рублей. Об этом рассказали в донском главке МВД.
Правоохранители задержали пятерых жителей Дона в возрасте от 28 до 40 лет. Предварительно, подозреваемые похищали коров и быков с пастбищ и хозяйственных дворов, в основном ночью. Добытое продавали перекупщикам.
Преступления зафиксировали в Милютинском, Цимлянском, Белокалитвинском и Зерноградском районах Ростовской области, а также в Ставропольском крае.
— В ходе обысков у подельников изъяли автомобили ВАЗ-2115 и «Газель», мобильные телефоны и десять голов скота. Также в отдел полиции доставили двоих скупщиков краденого из Пролетарского района, — отметили в ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время возбуждены дела по статье «Кража» (ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ). Все подозреваемые задержаны, устанавливаются другие возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
