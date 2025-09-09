Серию краж скота на 3 млн рублей раскрыли в Ростовской области

— В ходе обысков у подельников изъяли автомобили ВАЗ-2115 и «Газель», мобильные телефоны и десять голов скота. Также в отдел полиции доставили двоих скупщиков краденого из Пролетарского района, — отметили в ГУ МВД России по Ростовской области.