Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серию краж скота на 3 млн рублей раскрыли в Ростовской области

Пятерых жителей Дона задержали после серии краж скота с пастбищ и хозяйственных дворов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли серию краж домашнего скота на сумму более 3 млн рублей. Об этом рассказали в донском главке МВД.

Правоохранители задержали пятерых жителей Дона в возрасте от 28 до 40 лет. Предварительно, подозреваемые похищали коров и быков с пастбищ и хозяйственных дворов, в основном ночью. Добытое продавали перекупщикам.

Преступления зафиксировали в Милютинском, Цимлянском, Белокалитвинском и Зерноградском районах Ростовской области, а также в Ставропольском крае.

— В ходе обысков у подельников изъяли автомобили ВАЗ-2115 и «Газель», мобильные телефоны и десять голов скота. Также в отдел полиции доставили двоих скупщиков краденого из Пролетарского района, — отметили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время возбуждены дела по статье «Кража» (ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ). Все подозреваемые задержаны, устанавливаются другие возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Подпишись на нас в Telegram.