СК показали кадры сгоревшего в Ейске зоопарка

Надзорные мероприятия проводит межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю. Правоохранители проверят условия содержания животных и законности их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливается точная причина пожара и очаг возгорания. Также назначено проведение пожарно-технической экспертизы.
Напомним, что в зоопарке «Крокодиловый каньон» произошел пожар. Пострадали дельфинарий и крокодилья ферма. 29 питомцев погибли, включая 28 крокодилов и черепаху. Рассматриваются две версии поджога — скачок электричества и поджог.