СК показали кадры сгоревшего в Ейске зоопарка

Надзорные мероприятия проводит межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю. Правоохранители проверят условия содержания животных и законности их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливается точная причина пожара и очаг возгорания. Также назначено проведение пожарно-технической экспертизы.