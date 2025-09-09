«Строили музей, не подозревая, что через мгновение они погибнут»: трое рабочих насмерть упали с высоты

В Бурятии строительство Национального музей обернулось трагедией. Во время работ произошел несчастный случай, который унес жизни трех человек. Как сообщили КП-Иркутск в надзором ведомстве, около 17 часов мужчины работали на объекте, и в мгновение строительные леса обрушились.