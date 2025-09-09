«Строили музей, не подозревая, что через мгновение они погибнут»: трое рабочих насмерть упали с высоты

В Бурятии строительство Национального музей обернулось трагедией. Во время работ произошел несчастный случай, который унес жизни трех человек. Как сообщили КП-Иркутск в надзором ведомстве, около 17 часов мужчины работали на объекте, и в мгновение строительные леса обрушились.
— Специалисты не были закреплены страховочными ремнями, поэтому при обрушении лесов, они упали и умерли на месте происшествия, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.
Еще одним работник получил телесные повреждения. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и более лиц».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Улан-Удэ двое рабочих мыли окна фасада торгового центра и в какой-то момент упали с высоты четвертого этажа.