Причиной падения Ан-2 в Ростовской области могла стать ошибка пилотирования

Предварительную причину крушения легкомоторного самолета АН-2 назвали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из возможных причин крушения легкомоторного самолета АН-2 в Ростовской области. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС.

— Одна из основных причин происшествия, которая в настоящее время рассматривается, это ошибка пилотирования, — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, по официальным данным регионального управления МЧС, об инциденте с Ан-2 спасателям стало известно около 9:20 утра 9 сентября. По данным экстренного ведомства, падение воздушного судна произошло при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов. Пилот погиб.

На месте происшествия были задействованы силы РСЧС в составе 15 человек и шести единиц техники, в том числе от МЧС России работали шесть человек, использовалось две единицы техники.

В настоящее время проверку по факту произошедшего проводит транспортная прокуратура. Затем рассмотрят вопрос о мерах реагирования.

