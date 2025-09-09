Ричмонд
Произошел пожар в историческом здании на улице Карла Маркса в Уфе

В Уфе загорелось историческое здание на улице Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 сентября, в Уфе произошел пожар в частично расселенном доме на улице Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание мусора произошло на площади одного квадратного метра на третьем этаже здания.

Прибывшие на место ликвидировали возгорание. По данным экстренной службы, пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает точную причину возгорания.

