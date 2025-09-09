Произошел пожар в историческом здании на улице Карла Маркса в Уфе

Сегодня, 9 сентября, в Уфе произошел пожар в частично расселенном доме на улице Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание мусора произошло на площади одного квадратного метра на третьем этаже здания.
Прибывшие на место ликвидировали возгорание. По данным экстренной службы, пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает точную причину возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.