При израильском ударе по Дохе погибли лидеры ХАМАС

В результате израильского удара по столице Катара Дохе убиты глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин, сообщает Al Arabia со ссылкой на источник в ХАМАС. Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников пишет, что они были целями атаки.

При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки во главе с аль-Хайя «пережила покушение».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) подтвердили нанесение удара по высшему руководству ХАМАС. «Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», — говорится в их совместном заявлении.

Операция получила название «Саммит огня». В Дохе проходят переговоры по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС.

По данным Channel 12, перед атакой была проинформирована американская сторона, а также узкий круг израильских министров, но не расширенный кабинет по вопросам политики и безопасности. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Ynet, что по поводу операции «был консенсус в политическом руководстве и руководстве в области безопасности».

Катар осудил действия Израиля.

Материал дополняется.

