Смертельное ДТП в Калининграде: погиб мотоциклист

По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречную полосу движения. В это время автомобиль «Форд» под управлением 47-летнего водителя совершал поворот налево в попутном направлении. В результате произошло столкновение транспортных средств.