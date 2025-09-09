Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Калининграде: погиб мотоциклист

Трагическое дорожное происшествие произошло сегодня, 9 сентября 2025 года, в 13:55 на улице Дачной, дом 8 в Калининграде.

Источник: Янтарный край

По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречную полосу движения. В это время автомобиль «Форд» под управлением 47-летнего водителя совершал поворот налево в попутном направлении. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Последствия аварии оказались трагическими — водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.