В Италии семейная пара из Молдовы бурно выясняла свои отношения на улице: Муж нанес жене четыре ранения

Гражданин Молдовы напал на свою супругу с ножом на улице в Италии. Инцидент произошёл в коммуне Авеццано.
Наш 47-летний соотечественник и его 42-летняя жена бурно выясняли отношения на улице ночью. В какой-то момент мужчина достал нож и нанёс им минимум 4 ножевых ранения своей супруге.
Очевидцы остановили агрессора и вызвали полицию, однако молдаванину удалось сбежать с места ЧП. Вскоре его нашли в Риме и задержали.
Женщину госпитализировали, её жизнь вне опасности. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет telegraph.md.
