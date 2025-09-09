Ричмонд
На Урале сотрудники МЧС спасли женщин, заблудившихся в лесу

Двум свердловчанкам, заплутавшим в лесу, помогли пожарные.

Источник: МЧС РФ

8 сентября в Верхней Пышме в лесу заблудились две женщины. Они отправили сообщение на пульт спасателям. После чего развернули поиски свердловчанок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

— На поиски незамедлительно был отправлен личный состав 66 пожарно-спасательной части. На месте вызова пожарные подавали звуковые сигналы с помощью специальных устройств, — передает ведомство.

Это позволило женщинам сориентироваться и выбраться из лесной чащи. В региональном МЧС напоминают, что в лесу необходимы: заряженный мобильный телефон, набор грибника (фонарик, спички, хлеб). Также следует одеваться в яркую одежду.