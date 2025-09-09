«Мамы России объединились в защиту Ани»: Консульство в ОАЭ завалили письмами с просьбами помочь ростовчанке, ищущей дочь

Более полутора лет семья из Ростова — Диана и Николай Цомартовы живут в неизвестности и надежде. Они не знают, что случилось с их старшей дочерью — 23-летней Анной, но продолжают ее искать и верить в лучшее.
10 февраля 2024 года студентка Ростовского юридического института МВД, выступавшая в составе городской сборной по тайскому боксу, отправилась на соревнования в Каспийск. После проигрыша Анна, оставив телефон брату, который тоже участвовал в турнире, решила пройтись к морю — чтобы успокоиться и перевести дух.
Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка около сорока минут бродит по пирсу рядом с охраняемой территорией санатория. Это последние кадры с Анной. Что произошло с ней дальше — остается загадкой. Родные не верят в то, что девушка могла погибнуть в море: дно изучили вдоль и поперек, да и глубина в том месте мелкая.
Семья не исключает, что Анна может находиться в ОАЭ. Надежда появилась у семьи Цомартовы после одной случайной встречи в метро Дубая.
Женщина увидела в вагоне метро пассажирку, как две капли воды похожую на пропавшую россиянку. Сходство было просто невероятным! Свидетельница даже осмелилась окликнуть девушку: «Аня, это ты?». Но та ответила на чистом русском: «Нет».
Успев сфотографировать незнакомку со спины, женщина передала снимки родным.
— Девушка на фото даже стоит в той же манере, что и дочь. Разве бывают такие совпадения? — с дрожью в голосе рассказывает отец пропавшей Николай Цомартов.
Близкие сразу обратила внимание на мельчайшие детали: коса была заплетена точно так же, как это всегда делала Аня, даже форма ушей совпадала!
Цомартовы отправили массу запросов в Эмираты с одной и той же просьбой — проверить записи с камер метро. Но ответа они так и не дождались.
И вот недавно Подписчики Telegram-канала, посвященного поискам Анны, стихийно организовали сбор средств на поездку для матери девушки.
— Мы не просили никого об этом. Было стыдно. Но от всего сердца благодарны людям за помощь, — говорит Николай.
И вот Диана — в Дубае. Но тут ее ждало еще одно испытание. В полиции отказались принимать заявление.
— Были сегодня следственном отделе главного управления полиции Дубая, после чего нас отправили в районный отдел полиции. Пока не получается написать заявление, — поделилась мама Ани с телеграм-канале.
И уже через минуту на электронную почту консульства России в ОАЭ со всех уголков страны полетели письма.
Люди, лично не знакомые с Цомартовыми, но вместе с ними все этот время переживающие за Аню, просили консулов поддержать Диану. И их услышали.
— Друзья, спасибо огромное за помощь! В консульстве ответили нам, вышли на связь. Они готовы оказать всевозможную помощь. Я сейчас готовлю пакет документов, в том числе совместно с официальными от ГСУ! Мамы России объединились в защиту Ани! Спасибо вам всем огромное! — написала Диана.
Читайте также.
Подписывайтесь на наш Telegram.
«Таких совпадений не бывает!»: Отец Анны Цомартовой рассказал, зачем жена отправилась в Дубай.
«Я знал, куда еду»: Что произошло в семье Анны Цомартовой после участие в ТВ-шоу на федеральном канале.