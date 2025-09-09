«Мамы России объединились в защиту Ани»: Консульство в ОАЭ завалили письмами с просьбами помочь ростовчанке, ищущей дочь

Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка около сорока минут бродит по пирсу рядом с охраняемой территорией санатория. Это последние кадры с Анной. Что произошло с ней дальше — остается загадкой. Родные не верят в то, что девушка могла погибнуть в море: дно изучили вдоль и поперек, да и глубина в том месте мелкая.