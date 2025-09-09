Жителя Ростова обвинили в распространении ложных сведений о ВС РФ

38-летнего жителя Ростова-на-Дону обвинили в публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, видеозапись и другие материалы с ложными сведениями о действиях ВС РФ мужчина разместил в 2022 году на популярной интернет-платформе. Информация была доступна для неограниченного круга лиц.
В ходе расследования ростовчанин признал свою вину, его отправили под домашний арест. На данный момент расследование завершено. Все материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Подпишись на нас в Telegram.