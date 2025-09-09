Ричмонд
В Новосибирской области за лето потушили 50 лесных пожаров

С начала сезона в регионе зафиксировано полсотни возгораний в лесах.

С начала сезона в регионе зафиксировано полсотни возгораний в лесах. Общая площадь пожаров превысила 250 гектаров, ущерб оценивается в полтора миллиона рублей.

Летом 2025 года в Новосибирской области произошло 50 лесных пожаров, сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Общая площадь возгораний составила 254,9 гектара. Все очаги удалось ликвидировать в течение суток.

Предварительный ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлекли 170 человек. Общая сумма штрафов превысила 840 тысяч рублей.

По прогнозам специалистов, осенью риск возникновения лесных пожаров в области останется на среднем уровне. В ведомстве подчеркивают, что соблюдение правил безопасности позволяет минимизировать угрозу чрезвычайных ситуаций.