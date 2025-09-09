Ричмонд
ТАСС: военблогера Романа Алехина проверят из-за возможного мошенничества

Военблогера Романа Алехина проверяют на предмет предполагаемого мошенничества с финансовой поддержкой для участников СВО. Следствие рассмотрит возбуждение уголовного дела по итогам проверки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В отношении военного блогера Романа Алехина проводится проверка по факту возможного мошенничества при оказании помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято после завершения проверки.

Ранее в сети появилось видео, где Алехин объясняет предполагаемую схему хищения средств. Ее суть, согласно записи, в том, чтобы деньги от бизнесмена, направленные в его фонд, частично возвращались обратно отправителю. При этом блогер мог бы получать значительную долю этих средств в качестве «комиссии».

Роман Алехин, комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, заявил, что узнал о происходящем «со слов журналистов». Он подчеркнул, что «само видео еще не видел», но пообещал «все объяснить».