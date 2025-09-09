ТАСС: военблогера Романа Алехина проверят из-за возможного мошенничества

Ранее в сети появилось видео, где Алехин объясняет предполагаемую схему хищения средств. Ее суть, согласно записи, в том, чтобы деньги от бизнесмена, направленные в его фонд, частично возвращались обратно отправителю. При этом блогер мог бы получать значительную долю этих средств в качестве «комиссии».