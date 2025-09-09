Ричмонд
В Россию пытались ввезти наркотики под видом яблок из Молдовы: Изъята партия на сумму 2,5 миллиона евро

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, совершённой организованной группой в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Молдова становится новым транзитным маршрутом для поставок наркотиков в Россию.

Российские таможенники обнаружили грузовик, перевозивший 300 килограммов наркотиков под видом яблок из Молдовы.

Наркотики транспортировали вместе с яблоками в грузовой машине. Экспертиза установила, что в вакуумных упаковках находились клефедрон, метадон и гашиш более чем на 2,5 млн. евро.

Это не первый случай, когда Молдова все активнее используется в качестве логистического коридора для поставок наркотиков из Европы в Россию.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, совершённой организованной группой в особо крупном размере.

