В Симферополе двое подростков украли деньги из автомата с игрушками

Дети рассказали, что прогуливались по торговому центру. Они решили поиграть и оплатили картой несколько игр в автомате. В какой-то момент средства там закончились. Далее подростки попытались оплатить игру наличными. Однако купюроприемник их не принимал, а затем провалился вовнутрь аппарата.