В Симферополе двое подростков украли деньги из автомата с игрушками

В Симферополе 13-летний и 14-летний подростки повредили автомат с игрушками, а затем украли оттуда деньги. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Полицейские обнаружили видео, снятое в одном из торговых центров. На кадрах школьники сломали игровой аппарат. Далее подростки забрали оттуда деньги и игрушки. Полицейские нашли их. Этими людьми оказались двое жителей Симферопольского района.
Дети рассказали, что прогуливались по торговому центру. Они решили поиграть и оплатили картой несколько игр в автомате. В какой-то момент средства там закончились. Далее подростки попытались оплатить игру наличными. Однако купюроприемник их не принимал, а затем провалился вовнутрь аппарата.
«Получив свободный доступ через образовавшееся ввиду поломки отверстие, школьники забрали себе 3 коробки с призами и 300 рублей, которыми ранее оплачивали игру», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что с подростками и их родителями провели профилактические беседы. Ущерб, причиненный владельцу игрового аппарата, полностью возместили.
«Заявлений по факту кражи товаров из игрового автомата в полицию не поступало», — говорится в сообщении.