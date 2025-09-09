Ричмонд
В Ростовской области задержали мужчину с боеприпасами

Житель Дона незаконно хранил боеприпасы, теперь ему грозит уголовное наказание.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области задержали мужчину с незаконными боеприпасами. После этого было возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Нарушителем оказался 60-летний уроженец слободы Дегтево. Во время обыска у него дома нашли 39 патронов разного калибра и магазин к огнестрельному оружию. Экспертиза показала, что 19 патронов калибра 7,65 и 9 мм были исправны и пригодны для стрельбы.

Позже мужчина признался, что купил патроны в августе 2023 года у неизвестного ему человека и с того времени хранил свое приобретение без разрешения.

Сейчас возбуждено дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). За подобное нарушение закона грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанный находится под обязательством о явке.

