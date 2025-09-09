Стало известно о четвертом погибшем на стройке нацмузея «Бурятия»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале рассказал подробности ЧП на стройке национального музея «Бурятия».
По словам Цыденова, в результате инцидента трое работников скончались на месте происшествия, а четвертый умер в больнице.
— Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими, — сообщает Цыденов.
Он уточнил, что в обстоятельствах инцидента разбираются компетентные органы, и по итогам данной проверки будут вынесены решения.
Также Цыденов отметил, что для строительных работ сейчас не самые удачные погодные условия из-за обильных осадков, а также призвал всех работников уделить особое внимание к соблюдению мер безопасности.