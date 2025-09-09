Разработчика компьютерных игр похитил земляк-армянин: вымогал 45000 $

Выяснились детали похищения бизнесмена, которого злоумышленники выманили на деловую встречу и затем взяли в заложники, чтобы получить с него 45 тысяч долларов. Организатором преступления стал приятель коммерсанта.
Как стало известно «МК», уроженец Армении стал жертвой шантажистов 5 сентября. У него была своя фирма, которая занимается разработкой компьютерных игр и мобильных приложений, а кроме того мужчина недавно вместе с братом удачно вложился в криптовалюту. Об этом узнал его знакомый-земляк и решил похитить успешного предпринимателя. Вместе с двумя сообщниками (один из них судим за разбой) коварный друг выманил коммерсанта в ресторан на Краснобогатырской улице. Там ему начали угрожать, затем вывели из помещения, посадили в машину и сначала отвезли на автомойку, а затем в дом организатора преступления в подмосковном Пушкино. Здесь злоумышленники стали вымогать у пленника 45 тысяч долларов. Они заставили его связаться с братом, а тот в свою очередь позвонил родителям, которые постоянно проживают в США, и обрисовал ситуацию.
До выплаты выкупа дело не дошло. Заложник смог сообщить, что находится в доме своего приятеля-похитителя. Брат по своим каналам узнал адрес вымогателя, после чего обратился в полицию. В ходе совместной операции следователи ГСУ СКР по Москве и сотрудники правоохранительных органов освободили предпринимателя и задержали троих вымогателей.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.