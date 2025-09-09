Разработчика компьютерных игр похитил земляк-армянин: вымогал 45000 $

Как стало известно «МК», уроженец Армении стал жертвой шантажистов 5 сентября. У него была своя фирма, которая занимается разработкой компьютерных игр и мобильных приложений, а кроме того мужчина недавно вместе с братом удачно вложился в криптовалюту. Об этом узнал его знакомый-земляк и решил похитить успешного предпринимателя. Вместе с двумя сообщниками (один из них судим за разбой) коварный друг выманил коммерсанта в ресторан на Краснобогатырской улице. Там ему начали угрожать, затем вывели из помещения, посадили в машину и сначала отвезли на автомойку, а затем в дом организатора преступления в подмосковном Пушкино. Здесь злоумышленники стали вымогать у пленника 45 тысяч долларов. Они заставили его связаться с братом, а тот в свою очередь позвонил родителям, которые постоянно проживают в США, и обрисовал ситуацию.