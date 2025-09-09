Ричмонд
В российской колонии заключенный изрезал сотрудника ФСИН из-за одного требования

Отбывавший срок в российской колонии заключенный не вышел после истечения срока наказания на свободу, а снова отправился в СИЗО.

Отбывавший срок в российской колонии заключенный не вышел после истечения срока наказания на свободу, а снова отправился в СИЗО. 20-летнего мужчину обвинили в дезорганизации работы исправительного учреждения, в котором он отбывал наказание.

О ЧП в ФКУ ИК № 12 УФСИН России по Волгоградской области сообщила старший помощник прокурора по региону Оксана Череднина.

По ее словам, обвиняемый отбывал наказание за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Инспектор исправительного учреждения заметил у него телефон и потребовал выдать запрещенный предмет. Однако обвиняемый отказался выполнить законное требование сотрудника исправительного учреждения и попытался покинуть помещение.

Сотрудник преградил осужденному путь и снова повторил требование. Злоумышленник разломал телефон на части, одной из которых порезал инспектору кисть руки.

Осужденный полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в городской суд Волжска 8 сентября. Дата первого заседания пока не определена.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы Накху в непальском городе Лалитпур сбежали около 1,5 тысячи заключенных. Побег произошел на фоне массовых беспорядков в стране, вызванных запретом властей на работу социальных сетей.

