«Ситуация осложнилась»: Трамп обвинил Путина и Зеленского

«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — сказал глава Штатов в эфире WABC. Он подчеркнул, что несмотря ни на что завершит конфликт.