Новый министр здравоохранения Швеции Ланн упала в обморок в прямом эфире

Новая министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время представления ее в должности, сообщает агентство BNO News.
СМИ также опубликовали кадры, на которых Ланн стоит за трибуной и завершает свою речь словами о всеобщем благополучии. Затем она внезапно начинает наклоняться и падает на пол вместе с трибуной.
Позднее Ланн пояснила, что у нее резко упал сахар в крови. Сообщается, что после оказания помощи министр вернулась к выступлению.
Ранее в соцсетях высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони из-за странной мимики на саммите НАТО. Поводом стало видео, на котором политик выпучивает глаза, часто отвлекается, шмыгает носом, а также поджимает и облизывает губы.
