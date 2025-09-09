Ричмонд
Новый министр здравоохранения Швеции Ланн упала в обморок в прямом эфире

Женщина сказала, что у нее упал сахар в крови.

Источник: Аргументы и факты

Новая министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время представления ее в должности, сообщает агентство BNO News.

СМИ также опубликовали кадры, на которых Ланн стоит за трибуной и завершает свою речь словами о всеобщем благополучии. Затем она внезапно начинает наклоняться и падает на пол вместе с трибуной.

Позднее Ланн пояснила, что у нее резко упал сахар в крови. Сообщается, что после оказания помощи министр вернулась к выступлению.

Ранее в соцсетях высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони из-за странной мимики на саммите НАТО. Поводом стало видео, на котором политик выпучивает глаза, часто отвлекается, шмыгает носом, а также поджимает и облизывает губы.

