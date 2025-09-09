Ричмонд
Бывшая жена крупного застройщика из Крыма вышла из дома и загадочно пропала

В Краснодарском крае загадочно пропала бывшая жена крупного застройщика из Крыма.

В Краснодарском крае загадочно пропала бывшая жена крупного застройщика из Крыма. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По информации издания, 47-летняя женщина вышла из своего дома в Архипо-Осиповке 4 сентября, оставив телефоны и взяв только паспорт, и пошла гулять по поселку.

Женщина несколько раз попадала на городские камеры видеонаблюдения, однако потом ее след потерялся.

На данный момент о ее судьбе ничего не известно.

Издание пишет, что супруга женщины недавно посадили на 6 лет за крупное мошенничество. Жена подала на развод и сразу стала богатой женщиной.

Она вскоре снова собиралась замуж, но у нее болезнь Паркинсона. Полиция предполагает, что с ней мог произойти несчастный случай. Версии убийства и самоубийства также не исключаются.

Ранее сообщалось, что туристка из подмосковной Коломны прилетела в Сочи и бесследно исчезла. Девушка прилетела на курорт 3 сентября и на связь с родственниками больше не вышла.

