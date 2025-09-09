Подросток жестоко избил детей за выпитую водку с могилы погибшего на СВО брата

В городе Шахты Ростовской области 14-летний подросток плевал, ставил на колени и бил двоих школьников, записывая издевательства на видео. Шокирующие кадры появились в Сети.
По словам подростка, ребята якобы украли и выпили бутылку водки с могилы его погибшего на СВО брата. Один из пострадавших учится с зачинщиком в одной школе, но на несколько классов младше. Об этом сообщает ИА Регнум.
Одноклассник устроившего избиение подростка заявил, что пару лет назад он избил ученика в школе так, что у того было сотрясение мозга. Из школы его не отчислили и на второй год не оставили, а просто перевели в параллельный класс.
По мнению собеседника издания, история про водку с могилы брата могла быть просто предлогом, чтобы подраться.
Агентство уточняет, что 21-летний брат агрессивного подростка погиб в зоне проведения СВО 5 мая.
В полиции заявили, что личности участников драки установлены, ими занимаются сотрудники по делам несовершеннолетних. Уголовное дело также поручил возбудить глава Следственного комитета.
Ранее ученики школы из села Чугуевка Приморского края рассказали подробности о трагедии с 15-летним подростком, который умер прямо во время урока. По словам одноклассников, перед смертью школьник жаловался учителю на плохое самочувствие, однако классный руководитель заставила его отсидеть еще урок, пока в школу не придет врач.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.