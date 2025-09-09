9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток пострадал в результате ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня днем 42-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Притыцкого, по предварительной информации, совершил наезд на 15-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Школьница доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
В ведомстве напомнили, что пересекать проезжую часть нужно только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости нужно обязательно использовать световозвращающие элементы на своей одежде. -0-