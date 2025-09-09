Дело о жестоком обращении с собаками в питомнике в Чехове передано в МВД

Прокуратура изъяла у ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело о жестоком обращении с животными в питомнике в Чехове и передала его в ОМВД. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
— Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье, 7 сентября, задержали хозяйку зоогостиницы DogTown, где собак содержали в ужасных условиях. Уточняется, что женщина обвиняется по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Позже появилась информация, что городской суд Чехова не стал рассматривать вопрос о домашнем аресте владелиц.
О жестоком обращении с четвероногими сообщила певица Мона. Артистка увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».