Дело о жестоком обращении с собаками в питомнике в Чехове передано в МВД

Прокуратура изъяла у ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело о жестоком обращении с животными в питомнике в Чехове и передала его в ОМВД. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.