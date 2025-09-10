Пулеметчик «отдохнет» в колонии

В 2016 году Рубежанский городской суд Луганской области осудил его по нескольким статьям УК Украины, в частности, за бандитизм, разбой и угон. Через два года Евгений Шогин был осужден Северодонецким городским судом Луганской области за аналогичные преступления. Окончательное наказание, назначенное фигуранту, составило 12 лет колонии строгого режима. В 2024 году осужденный вышел на свободу. Однако вскоре его арестовали по делу об участии в нацбатальоне.