Священника подозревают в педофилии и насилии над ребенком

В Новгородской области священнослужителя подозревают в насилии над ребенком, сообщает объединенная пресс-служба судов региона во вторник. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста).
В публикации уточняется, что уголовное дело следователи СК возбудили еще 3 сентября, в тот же день священник был допрошен. Он свою вину не признал. Мужчина сам из Челябинска, проживает на территории одного из монастырей в Новгородской области.
— Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о том, что в представленных материалах имелись сведения, указывающие на обоснованность доводов органа предварительного расследования о возможной причастности подозреваемого к инкриминируемому преступлению, в том числе, показания потерпевшего и свидетелей, — сказано в сообщении.
Стало известно, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — следователь объяснил ходатайство тем, что мужчина может скрыться от правоохранителей и суда. Заседание прошло в закрытом режиме.