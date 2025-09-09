Ричмонд
ТАСС: ВСУ атакуют ДНР ракетами Storm Shadow

Украинские военные, по предварительной информации, предприняли попытку нанести удар по столице ДНР — Донецку — высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в оперативных службах России.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку», — сказали представители российских оперслужб. Слова передает ТАСС. В городе работают средства противовоздушной обороны.

Днем ранее, 8 сентября, в многоэтажном жилом доме в Макеевке в ДНР в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. По данным оперслужб, предварительно, есть пострадавшие.

Обновлено. 22:54:

В Буденновском районе Донецка в результате удара ВСУ предположительно пострадали мирные граждане. Об этом ТАСС сообщили в оперслужбах.