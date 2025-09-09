ТАСС: ВСУ атакуют ДНР ракетами Storm Shadow

ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow.
Украинские военные, по предварительной информации, предприняли попытку нанести удар по столице ДНР — Донецку — высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в оперативных службах России.
«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку», — сказали представители российских оперслужб. Слова передает ТАСС. В городе работают средства противовоздушной обороны.
Днем ранее, 8 сентября, в многоэтажном жилом доме в Макеевке в ДНР в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. По данным оперслужб, предварительно, есть пострадавшие.
Обновлено. 22:54:
В Буденновском районе Донецка в результате удара ВСУ предположительно пострадали мирные граждане. Об этом ТАСС сообщили в оперслужбах.