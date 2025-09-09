«112»: Бывшая жена крупного крымского застройщика пропала в Краснодарском крае

Бывшая супруга крупного застройщика и заслуженного строителя России Дмитрия Олишевича — Елена Олишевич — пропала в Краснодарском крае. В четверг, 4 сентября, она вышла из своего дома в Архипо-Осиповке, взяв с собой только паспорт, и пошла гулять по поселку. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал «112».
По данным журналистов, во время прогулки 47-летняя женщина несколько раз попадала в поле зрения камер программы «Безопасного города».
Авторы отмечают, что после того как Олишевичу назначили шесть лишения свободы по статье о мошенничестве в крупном размере, его супруга подала заявление на развод и разбогатела.
— Вскоре она снова собиралась замуж. Но у нее болезнь Паркинсона. Речь и движения затруднены. Поэтому полиция считает, что с ней мог произойти несчастный случай. Также не исключаются версии убийства и самоубийства, — передает Telegram-канал.
9 сентября в СМИ появились сообщения о том, что 19-летняя София Мамедова из подмосковной Коломны прилетела в Сочи и пропала. Туристка прибыла в Сочи 3 сентября и больше не выходила на связь с родственниками. Позднее на курорт прилетел ее отец для участия в поисках вместе с волонтерами, спасателями и полицейскими.