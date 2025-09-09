«112»: Бывшая жена крупного крымского застройщика пропала в Краснодарском крае

9 сентября в СМИ появились сообщения о том, что 19-летняя София Мамедова из подмосковной Коломны прилетела в Сочи и пропала. Туристка прибыла в Сочи 3 сентября и больше не выходила на связь с родственниками. Позднее на курорт прилетел ее отец для участия в поисках вместе с волонтерами, спасателями и полицейскими.