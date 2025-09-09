Подросток внезапно умер во время тренировки по хоккею в Свердловской области

Подросток скончался во время тренировки по хоккею в городе Асбест Свердловской области. Инцидент произошел в спортивной школе «Хризотил». Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, после начала тренировки 14-летний школьник приступил к разминке, несколько раз сделал упражнения, внезапно упал на колени, а затем полностью опустился на лед. Дежурные медики попытались привести юного спортсмена в чувство, но тот скончался на месте. Позже тренер рассказал, что проблем со здоровьем у подростка никогда не было, следует из публикации.
Воспитанник магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Кирилл Лебедев умер из-за остановки сердца. Спортсмену было всего 33 года. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему хоккеист мог погибнуть от остановки сердца в столь молодом возрасте.
Спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров скончался во время заплыва на дистанции в одну милю в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в столичном районе Крылатское.