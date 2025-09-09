Подросток внезапно умер во время тренировки по хоккею в Свердловской области

По его данным, после начала тренировки 14-летний школьник приступил к разминке, несколько раз сделал упражнения, внезапно упал на колени, а затем полностью опустился на лед. Дежурные медики попытались привести юного спортсмена в чувство, но тот скончался на месте. Позже тренер рассказал, что проблем со здоровьем у подростка никогда не было, следует из публикации.