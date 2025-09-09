Уголовное дело о «тюрьме» для собак в Подмосковье передано в МВД

Дело о хозяйках передержки животных в Чехове было изъято прокуратурой и направлено в полицию. По версии следствия, собственницы зоогостиницы не просто оказывали сомнительные услуги, но и систематически издевались над животными. К тому же следователи обнаружили признаки мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.