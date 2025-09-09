Ричмонд
Уголовное дело о «тюрьме» для собак в Подмосковье передано в МВД

Дело о хозяйках передержки животных в Чехове было изъято прокуратурой и направлено в полицию. По версии следствия, собственницы зоогостиницы не просто оказывали сомнительные услуги, но и систематически издевались над животными. К тому же следователи обнаружили признаки мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

Источник: Life.ru

«Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД», — указали в пресс-службе.

Теперь расследование жестокого обращения с животными и возможного мошенничества будет проходить под контролем полиции. Доводы о противоправных действиях собственниц зоогостиницы и нецелевом использовании средств клиентов будут тщательно проверяться следователями территориального отдела.

Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком. Позже хозяйка «концлагеря для собак» была задержана.