НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.

Источник: © РИА Новости

«После того, как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты в аэропорту во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности», — говорится в материале.

В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.

Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник «был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований». Сейчас инцидент расследуют специальные службы.