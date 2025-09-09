НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе

«После того, как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты в аэропорту во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности», — говорится в материале.
В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.
Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник «был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований». Сейчас инцидент расследуют специальные службы.