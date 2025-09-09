Ричмонд
Al Jazeera: при ударе Израиля по Дохе погиб сын главы ХАМАС в Газе

По данным телеканала, также погиб его помощник.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара Израиля по столице Катара Дохе погиб сын главы ХАМАС в секторе Газа и его помощник, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на члена политбюро палестинского движения.

«В результате нападения погибли сын аль-Хайи, Хаммам, и один из его ближайших помощников», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в катарской столице прогремели громкие взрывы. Отмечалось, что они были связаны с ударом по высокопоставленным представителям ХАМАС.

Впоследствии появилась информация, что при ударе Израиля по Дохе погибли пять человек.

