Российский школьник внезапно скончался после тренировки по хоккею

После тренировки по хоккею умер 14-летний школьник из Асбеста Свердловской области. Об этом пишет издание e1.ru.
По словам тренера, ЧП случилось 9 сентября. Школьники размялись на льду, после чего тренер довел до них план занятий.
14-летний подросток начал выполнять упражнения, однако ему почти сразу стало плохо. Мальчик опустился на колени и упал на лед.
Наставник тут же позвал второго тренера, вместе с которым они передали школьника дежурному врачу. Медики пытались его реанимировать.
Школьника госпитализировали, но спасти его не удалось. Сообщается, что у него не отмечалось никаких проблем со здоровьем.
Ранее стало известно, что в Приморье в этот же день15-летний школьник умер прямо на уроке. Трагедия произошла в селе Чугуевка. Подросток говорил, что плохо себя чувствует, однако его не отпустили домой.
