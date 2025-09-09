BFMTV раскрыла личность нового премьера Франции

Во Франции назначен новый премьер.
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню утвержден на должность премьер-министра после того, как правительство Франсуа Байру ушло в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия: что это означает.
«[Президент Франции] Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню премьер-министром», — пишет BFMTV. Телевизионная сеть ссылается на заявление Елисейского дворца.
Ранее в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу доверия премьер-министру Франсуа Байру. Из 576 возможных участников голосования свои голоса отдали 558 депутатов. Из них 364 парламентария высказались против главы правительства, поддержав вотум недоверия. За продолжение работы премьер-министра проголосовали 194 депутата, в то время как 15 народных избранников решили воздержаться.