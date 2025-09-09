В Японии умерла лошадь Хару Урара, не выигравшая ни одной скачки

В Японии умерла 29-летняя скаковая лошадь Хару Урара, прославившаяся серией поражений. Причиной смерти названы проблемы с кишечником, пишет местный портал Nikkan Sports.
Сообщается, что Хару Урара не выиграла ни одного забега при 113 поражениях. Лошадь родилась в 1996 году и участвовала в скачках с 1998 года, завершив карьеру в августе 2004 года.
В Японии Хару Урара впоследствии назвали «сияющей звездой всех неудачников», отмечая ее упорство. Скачки с ее участием неизменно собирали огромное количество зрителей.
Ранее стало известно, что на 41-м году жизни скончался самый старый конь в мире, некогда принадлежавший знаменитому актеру Берту Рейнольдсу.