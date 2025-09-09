В Молдове из-за смертельного ДТП перекрывают трассу: Полиция проводит следственные действий, связанные с аварией

Из-за смертельного ДТП в Оргеевском районе полиция временно перекроет трассу.
Полиция сообщает, что в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом на национальной трассе R-6 в населеннном пункте Малаешты движение будет временно приостановлено, начиная с 22:00, примерно на 30 минут в обоих направлениях.
Эта мера необходима для проведения следственных действий, связанных с аварией. Власти рекомендуют водителям избегать этого участка дороги или использовать альтернативные маршруты, проявлять терпение и спокойствие, приносят извинения за причиненные неудобства.
