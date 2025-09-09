ТАСС: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Донецке

Киевский режим в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру в Донбассе. На этот раз был нанесен удар по многоквартирному дому, расположенному в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских оперативных службах.
Как следует из заявления, все произошло в Буденновском районе Донецка. Там 9 сентября украинские боевики атаковали жилое здание. При этом какие-либо подробности пока неизвестны. В частности, не сообщается, есть ли погибшие или раненые.
«Есть попадание по многоквартирному дому в Буденновском районе Донецка», — сказал неназванный источник ТАСС.
Немногим ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество обратить внимание на атаки киевского режима на российские регионы. Она подчеркнула, что лишь за период с 8 по 9 сентября было сбито сразу 230 дронов ВСУ.