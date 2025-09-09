Ричмонд
МАГАТЭ и Иран согласовали условия возобновления инспекций в стране

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о новом формате сотрудничества после нападений на ядерные объекты страны. Об этом сообщают иранские издания, ссылаясь на МИД государства.

Представитель МИД объявил о завершении работы над ирано-иракским соглашением.

«Иран и Международное агентство по атомной энергии достигли взаимопонимания о том, как взаимодействовать в новой ситуации, сложившейся после незаконных нападений США и сионистского режима на мирные ядерные объекты нашей страны», — пишет SNN.IR. Портал ссылается на представителя иранского МИД.

Израиль 13 июня осуществил авиаудары по территории Ирана, в результате которых были поражены объекты, связанные с ядерной программой страны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху тогда отметил, что государство переживает ключевой исторический этап. Вскоре после перемирия Иран и Израиль обвинили друг друга в несоблюдении условий прекращения огня, одновременно провозгласив собственную «победу». Президент США Дональд Трамп отреагировал на срыв режима прекращения огня нецензурными выражениями.

