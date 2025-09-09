Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расчленение трансгендера*

Всё произошло в конце февраля этого года. Подсудимый 31-летний Даниил Кузнецов в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко избил 26-летнего гостя в своей квартире на проспекте Авиаторов Балтики. Во время ссоры он нанёс более 19 ударов кулаками и ногами по лицу, голове и телу молодого человека. Эти травмы оказались смертельными.