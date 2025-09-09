Эксперт: Израиль отключил ПВО Катара перед ударом по Дохе

США отключили ПВО Катара.
Военные эксперты заявили о возможности дистанционного отключения американских систем ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе. Об этом сообщил директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд». По его словам, катарские военные не использовали комплексы противовоздушной обороны по причине их удаленной блокировки американской стороной.
«Катар использует американские комплексы ПВО “Пэтриот”, которые при необходимости легко отключить дистанционно — конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», — пояснил эксперт. Он добавил, что такие меры предусмотрены для предотвращения поражения дружественных сил США и управления экспортируемыми системами.
Военный специалист также объяснил, что «Пэтриот» интегрирован со средствами спутниковой разведки и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Это дает США возможность контролировать применение ПВО даже после передачи их иностранным союзникам. Эксперт напомнил, что именно по этой причине Турция приняла решение отказаться от закупки «Пэтриот» в пользу российских систем С-400, которые полностью автономны и не зависят от внешнего вмешательства.
Ранее израильские ВВС нанесли удар по объектам в Дохе, столице Катара. Официальные комментарии от правительства Катара по поводу использования систем ПВО на данный момент отсутствуют.