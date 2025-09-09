Эксперт: Израиль отключил ПВО Катара перед ударом по Дохе

Военный специалист также объяснил, что «Пэтриот» интегрирован со средствами спутниковой разведки и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Это дает США возможность контролировать применение ПВО даже после передачи их иностранным союзникам. Эксперт напомнил, что именно по этой причине Турция приняла решение отказаться от закупки «Пэтриот» в пользу российских систем С-400, которые полностью автономны и не зависят от внешнего вмешательства.