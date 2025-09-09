Водитель иномарки погиб после ДТП на улице Черевичкина в Ростове

В Ростове-на-Дону в больнице скончался водитель иномарки, пострадавший в серьезном ДТП на улице Черевичкина. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась во второй половине дня 9 сентября. Предварительно, «Тойота Камри», перестраиваясь, столкнулась с попутным автомобилем «Форд Транзит», и после этого машину отбросило на опору ЛЭП.
— 43-летний водитель «Тойота Камри» был доставлен в больницу, где скончался впоследствии, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать правила, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.
Напомним, также сегодня пять человек пострадали в аварии на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.
