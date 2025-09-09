Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель иномарки погиб после ДТП на улице Черевичкина в Ростове

В Ростове иномарку отбросило на опору ЛЭП после столкновения с попутной машиной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в больнице скончался водитель иномарки, пострадавший в серьезном ДТП на улице Черевичкина. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась во второй половине дня 9 сентября. Предварительно, «Тойота Камри», перестраиваясь, столкнулась с попутным автомобилем «Форд Транзит», и после этого машину отбросило на опору ЛЭП.

— 43-летний водитель «Тойота Камри» был доставлен в больницу, где скончался впоследствии, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать правила, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.

Напомним, также сегодня пять человек пострадали в аварии на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

Подпишись на нас в Telegram.