БПЛА атаковали регионы России, поврежден дом в Курской области: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Украинские БПЛА атаковали регионы России, из-за падения одного из дронов был поврежден частный дом в Курской области. Местами возникли пожары, их устраняют специалисты. О ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
01:31 Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорт Калуги (Грабцево) временно ограничил прием и выпуск самолетов. Все для обеспечения безопасности полетов.
01:08 В Донецке ВСУ нанесли удар по Буденновскому району: пострадала 54-летняя женщина, эвакуированы семь человек из-за обрушения лестничного марша с 3 по 5 этажи, среди них ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили и объект инфраструктуры, зафиксированы атаки с применением ракет и БПЛА, следует из telegram-канала главы ДНР Дениса Пушилина.
00:52 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
00:36 В Курске на улице Союзной упали и загорелись обломки БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. Об этом в своем telegram-канале рассказал и.о. главы города Сергей Котляров.
00:17 В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, силы ПВО приведены в готовность. Об этом сообщил Оперштаб региона в своем telegram-канале.
00:09 Брянскую область тоже атаковали БПЛА, сообщил губернатор Богомаз. В результате террористической атаки мирная жительница получила осколочные ранения. Она доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
00:09 Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС.
00:08 В результате падения БПЛА в поселке Лазурный Курского района повреждён частный дом: собственники самостоятельно ликвидировали возгорание, заявил губернатор Хинштейн. На месте работают спецслужбы, ждут прибытия саперов Росгвардии.
00:08 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Миляев.